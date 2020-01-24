Вирус: в Париже нашли женщину из Уханя, которая обошла проверки

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Китайское посольство в Париже разыскало женщину из Уханя, которая обошла проверки и смогла приехать во Францию. Об этом пишет BBC.

Женщина рассказала, что пользовалась таблетками, чтобы пройти проверку состояния здоровья в аэропорту. Приехав в Париж, женщина похвасталась в соцсетях тем, что страдает от лихорадки, но ей удалось замаскировать симптомы с помощью лекарств. Позже она выложила фотографии, на которых видно, что она обедает в ресторане в Лионе, отмеченном звездой Мишлен .

Женщина покинула Ухань до того, как рейсы были приостановлены, но когда уже применялось тепловое сканирование.

Посольство Китая заявило , что ее симптомы под контролем.

13 китайских городов в п ровинции Хубэй закрыли на карантин после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией национального уровня.

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