Вице-канцлер Швейцарии скончался во время похода в горы. Ему было 55 лет

Андре Симонацци (Фото: Swissinfo)

Спикер Федерального совета и вицеканцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался в возрасте 55 лет во время очередного похода в горы. Об этом сообщили в пресс-релизе правительства.

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"Он любил отдыхать в горах. В пятницу он потерял сознание и умер во время одного из своих любимых походов. Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей", – говорится в сообщении.

До должности в правительстве Швейцарии Симонацци был журналистом и специалистом по связям с общественностью, передает Bloomberg. В 2008 году его назначили вице-канцлером и спикером Федерального собрания.

В правительстве отметили, что качественная информационная деятельность Федерального совета является заслугой Симонацци.

"Под его руководством коммуникация была профессионализирована и оцифрована. Он упорно усиливал ее координацию и сделал ее неотъемлемой частью деятельности правительства", – сообщили в пресс-службе.

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