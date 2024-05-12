Віцеканцлер Швейцарії помер під час походу в гори. Йому було 55 років

У нього залишилися дружина і троє дорослих дітей

Андре Сімонацці (Фото: Swissinfo)

Спікер Федеральної ради та віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці помер у віці 55 років під час чергового походу в гори. Про це повідомили у пресрелізі уряду.

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"Він любив відпочивати в горах. У п'ятницю він втратив свідомість і помер під час одного зі своїх улюблених походів. Андре Сімонацці було 55 років. У нього залишилися дружина і троє дорослих дітей", – йдеться у повідомленні.

До посади в уряді Швейцарії Сімонацці був журналістом та фахівцем зі зв'язків із громадськістю, передає Bloomberg. У 2008 році його призначили віцеканцлером та спікером Федеральних зборів.

В уряді зазначили, що якісна інформаційна діяльність Федеральної ради є заслугою Сімонацці.

"Під його керівництвом комунікація була професіоналізована та зацифрована. Він наполегливо посилював її координацію і зробив її невіддільною частиною діяльності уряду", – повідомили у пресслужбі.

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