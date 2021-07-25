Власти Германии допускают введение новых ограничений для невакцинированных от COVID-19

В Германии невакцинированным от коронавируса могут запретить посещать кинотеатры и рестораны, даже при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает DW со ссылкой на Хельге Брауна – главу канцелярии федерального канцлера и министра по особым поручениям.

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Такое решение предлагается принять на фоне роста числа инфицированных в Германии.

"У вакцинированных безусловно будет больше свобод, чем у невакцинированных", – уверен Браун.

По его мнению, если распространение инфекции будет интенсивным, то тем, кто не привился от COVID-19, придется сократить количество контактов.

"Это, в частности, может означать, что станет невозможным посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов – даже для сдавших тесты и получивших отрицательные результаты, так как остаточный риск слишком высок", – заявил Браун.

По его словам, сейчас рост количества инфицированных в Германии составляет 60% в неделю.

Если дельта-вариант коронавируса продолжит быстро распространяться, в Германии не смогут противостоять ему за счет высокого процента вакцинированных или ограничений.

При таком сценарии семидневный средний показатель распространения коронавируса в ФРГ к выборов в Бундестаг 26 сентября может достичь 850 случаев на 100 000 жителей, предостерег глава ведомства федеральной канцлера. К утру 25 июля этот показатель составлял 13,8 случая.

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет отверг предложение Брауна по дополнительным ограничениям для невакцинированных. Он призвал приложить больше усилий, чтобы убедить людей вакцинироваться от коронавируса.

"Но если осенью процент вакцинированного населения будет оставаться слишком низким, следует обдумать дальнейшие шаги", – добавил Лашет.

По данным Института имени Роберта Коха на 25 июля, количество новых случаев коронавируса в Германии выросло за сутки на 1387 (всего 3 755 898), умерли четыре человека (всего за период пандемии жертвами коронавируса стали около 91 500 жителей Германии).

23 июля главный санврач Игорь Кузин заявил, что Украина вернется к красной зоне карантина из-за эпидемии коронавируса, поэтому сейчас надо вакцинировать от COVID-19 как можно больше людей.

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Наталия Медведева

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