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Власти Праги потребовали вернуть часть парка, "оккупированного посольством России"

20.04.2021, 12:17
Власти Праги потребовали вернуть часть парка,
Посольство РФ в Чехии (источник - twitter.com_AmbRusCz)

В Праге решили "изменить размер посольства РФ", обратившись к правительству Чехии с требованием провести соответствующие переговоры с Россией. Власти чешской столицы хотят вернуть часть парка Стромовка, "оккупированного Россией", в котором находится посольство. Об этом в Twitter написал глава муниципалитета Прага-7 Ян Чижинский.

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Он заявил, что хотел бы "изменить размер посольства до состояния, которое было до вторжения войск Варшавского договора 21 августа 1968 года".

"Спустя 53 года оккупация Россией части Стромовки должна окончательно закончиться", – подчеркнул Чижинский. Также он отметил в Facebook, что эту землю "Россия взяла во время нашествия в 1968 году" и "теперь самое время вернуть ее для жителей и гостей Праги".

"Земля до сих пор принадлежит нашему государству, в отличие от посольства, которое принадлежит России", – заявил чиновник.

Как пишет местное издание Novinky, эти полгектара земли, о которых пишет политик, принадлежат Чехии. Во время вторжения в 1968 году солдаты заняли Стромовку, разбив лагерь и используя парк как базу. Позже территория посольства СССР расширилась на часть Стромовки, тем самым фактически продлив "оккупационный режим" РФ.

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Дарья Мостовая
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чехия оккупация посольство россии прага парк стромовка ян чижинский
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