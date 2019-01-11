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11.01.2019, 12:57

Власти РФ говорят, что расследование Ходорковского о ЦАР — вздор

Власти РФ говорят, что расследование Ходорковского о ЦАР — вздор - Фото
Следком РФ (фото - сайт боевиков в Донбассе)

Российские власти возложили ответственность за гибель репортеров в Африке на организацию экс-олигарха, ныне оппозиционера Михаила Ходорковского

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В Следственном комитете России опровергают результаты расследования центра Михаила Ходорковского обстоятельств гибели российских репортеров в Центральноафриканской республике, которое нашло возможную причастность к инциденту ЧВК Вагнера. Об этом говорится в сообщении пресс-служба СК РФ.

У Ходорковского выяснили, что слежку за расстрелянной впоследствии съемочной группой россиян в ЦАР организовали сотрудники местной жандармерии в связке с наемниками подконтрольной Кремлю частной военной компании.

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Ведомство страны-агрессора утверждает, что репортеры были убиты в результате обычного ограбления на дороге, а их водитель якобы не имел отношения к жандармерии ЦАР.

СК РФ говорит, что страна входит в десятку наиболее опасных в мире, а журналисты поехали туда снимать заказной фильм о деятельности российских наемников за $20 тысяч по туристическим визам, без аккредитации и охраны.

"В ночное время даже военные патрули предпочитают не передвигаться по территории страны в силу многочисленных бандитствующих группировок", - пишут в Следкоме России.

31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян (журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко), которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора. Их тела нашли в 23 км от города Сибю. За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, ЧВК Вагнера конкурировала с новой ЧВК Патриот, связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений.

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Теги: убийство, дмитрий уткин, следком рф, Вагнер, цар, чвк, репортеры
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