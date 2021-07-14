Внезапно упал сайт российских онлайн-вымогателей REvil. Белый дом отмалчивается

Сайт онлайн-вымогателей российской группировки REvil "внезапно стал недоступен" вчера, 13 июля. Из-за этого пошли слухи, что банду хакеров кто-то "отключил от сети", пишет Reuters.

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Связанная с Россией группа киберпреступников собрала за время деятельности десятки миллионов долларов в виде выкупа в обмен на восстановление взломанных компьютерных систем. В последние недели она взяла на себя ответственность за разрастающуюся эпидемию вредоносных программ-вымогателей, которая затронула от 800 до 1500 предприятий по всему миру.

Как уточняет агентство, неясно, связано ли исчезновение сайта REvil со случайностью, хакеры сами отключили его или были удалены из сети кем-то другим.

"REvil уже привлекал внимание правительства США на высшем уровне, и на Вашингтон нарастало давление, чтобы тот предпринял более решительные действия против нее и подобных ей групп", – отмечают журналисты.

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Сейчас недоступны платежный портал группировки и ее блог, где назывались имена и личные данные жертв, отказавшихся платить выкуп.

В Белом доме отказались от комментариев. Попытка связаться с REvil, один из представителей которой кратко переговорил с Reuters на прошлой неделе, не увенчалась успехом.

На прошлой неделе президент США Джо Байден намекнул, что страна может вскоре предпринять более агрессивные действия против российских хакеров. На вопрос, будут ли власти атаковать российские серверы, которые используются для таких вредоносных действий, Байден сделал паузу, улыбнулся и сказал: "Да".

Между тем, основатель компании по кибербезопасности GroupSense Куртис Миндер скептично оценивает мнение, что за этим может стоять правительство: "REvil – один из десятков крупных операторов программ-вымогателей. Мы собираемся атаковать их всех?"

Байден поговорил с Путиным: требует принять меры против российских хакеров.

Тема кибератак обсуждалась на их встрече 16 июня. По словам президента США, он предупредил Путина: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар.

Также Байден передал Путину список из 16 секторов экономики и инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам.

Ранее группировка REvil взломала компьютерную сеть тайваньской компании Quanta Computer, которая является ключевым производителем MacBook для Apple, и потребовала от компании $50 млн выкупа за неразглашение подробностей о новом устройстве.

3 июля АНБ США, ФБР, британские и американские агентства по кибербезопасности выступили с докладом, в котором говорится, что Главное управление Генштаба России (бывшее ГРУ) стоит за хакерскими атаками на сотни организаций стран мира начиная с 2019 года и до настоящего времени.

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Евгений Пилипенко

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