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Внутри окаменелого яйца динозавра найден отлично сохранившийся эмбрион: изображение

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 10:10
Внутри окаменелого яйца динозавра найден отлично сохранившийся эмбрион: изображение - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Внутри окаменелого яйца динозавра найден эмбрион возрастом от 72 до 66 млн лет, который откроет новые факты связи поведения современных птиц и древнейших животных. Результаты открытия опубликованы на сайте Бирмингемского университета.

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Эмбрион под названием Baby Yingliang обнаружен в Ганьчжоу на юге Китая, он принадлежит беззубому динозавру-тероподу или овирапторозавру. Исследование окаменелости показало, что динозавры развили птицеподобные позы ближе к вылуплению.

Ученые сделали вывод об уникальности осанки эмбриона: его голова лежит ниже тела, ступни по бокам и спина загнута вдоль тупого конца яйца. Такие позы сейчас есть и у современных птиц – они контролируются центральной нервной системой и имеют решающее значение для успеха вылупления.

По сведениям исследователей, в результате окаменения эмбрион почти не разрушился. Его длина от головы до хвоста составляет 27 см. Он лежит внутри 17-сантиметрового яйца. Сейчас экземпляр находится в Музее истории природы камня Инлян.

Фото – Бирмингемский университет

"Интересно наблюдать, как этот эмбрион динозавра и куриный эмбрион имеют похожие позы внутри яйца, что, возможно, указывает на схожее поведение перед вылуплением", – говорит научный сотрудник Университета Бирмингема Фион Вайсум Ма.

Уточняется, что эмбрионы птиц сгибают тело и кладут голову под крыло – это уменьшает риск смерти из-за неудачного вылупления. Такую позу обнаружили у эмбриона динозавра.

Окаменелость вместе с другими была приобретена в 2000 году, находилась в музее. Уникальную находку обнаружили сотрудники во время уборки в хранилище.

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Яна Катасонова
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