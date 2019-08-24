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Во Франции начался саммит G7

Во Франции начался саммит G7 - Фото
Эмманюэль Макрон, Бриджит Макрон и Борис Джонсон на саммите G7 (Фото: EPA)
24.08.2019, 22:57

Началась церемония приветствия глав государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президента ЕС

Главы государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президент ЕС, прибыли на саммит G7 во французском Биаррице, сообщает Укринформ.

"Саммит G7 в Биаррице начался. Мы не сможем выполнить все, что мы определили, но сделаем все как можно более эффективно, чтобы обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и бороться с неравенством, от которого вы страдаете", - обратился к гражданам за несколько часов до начала саммита президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон вместе с первой леди Франции начали церемонию встречи и приветствия.

Перед началом саммита президент США Дональд Трамп и Макрон провели незапланированную встречу.

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