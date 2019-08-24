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Сегодня стартует саммит G7: главные темы обсуждения

Сегодня стартует саммит G7: главные темы обсуждения - Фото
G7 (фото - depositphotos.com)
24.08.2019, 09:02

Одной из главных тем обсуждения станет гендерное неравенство

24-26 августа во французском городе Биарриц стартует саммит лидеров стран "Большой семерки". Среди основных рекомендаций, которые представят президенту Франции Эмманюэлю Макрону, - это прекращение насилия по гендерному признаку. Об этом сообщал Укринформ

Соответствующие рекомендации мировым лидерам представят на встрече высокого уровня сопредседателя Совета G7 с гендерного равенства нобелевские лауреаты Надежда Мурад и Денис Муквеге.

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"Более 2,5 млрд девушек и женщин во всем мире страдают из-за дискриминационных законов и недостаточности правовой защиты. Действия многих смелых девушек и женщин нарушили тишину и подчеркнули острую необходимость сильных и решительных действий. Совет призывает лидеров G7 быть такими же решительными и смелыми, как девушки и женщины ежедневно", - отметили в Совете G7 по гендерному равенству.

Совет G7 по гендерному равенству был создан премьер-министром Канады Джастином Трюдо в 2018 году во время канадского председательства в "Большой семерке".

Сейчас Совет состоит из 35 членов, включая нобелевских лауреатов, представителей неправительственных организаций, международных организаций и частных компаний, а также чиновников, журналистов, художников.

Главным приоритетом этого саммита станет борьба с неравенством. 

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большая семерка Джастин Трюдо эмманюэль макрон
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