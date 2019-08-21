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Во Франции организовали "контрсаммит" G7

Во Франции организовали "контрсаммит" G7 - Фото
Фото: pixabay.com
21.08.2019, 21:02

Сообщается, что на мероприятие съехались тысячи антиглобалистов

Во Франции представители неправительственных организаций, профсоюзов, активисты движения Alternatives G7, выступающие против глобального капитализма, проводят так называемый "контрсаммит" в знак протеста против встречи на этой неделе лидеров Большой семерки. Мероприятие проходит 19-26 августа в городе Андай. Об этом сообщает Укринформ.

"Контрсаммит станет возможностью обсудить конкретные решения для глобальной политики, которые могли бы эффективно бороться с неравенством, бедностью, экологическими и климатическими катастрофами. Присоединившись к платформе Alternatives G7, мы вместе можем создать социальный и справедливый мир, который уважает различные взгляды, а также окружающей среды", - заявили активисты.

В рамках "контрсаммита", на который съехались тысячи антиглобалистов, проводятся конференции, семинары по вопросам, которые, по мнению организаторов, должны изменить мир к лучшему.

24 августа, в день открытия саммита G7, участники альтернативного мероприятия планируют провести массовый мирный марш, чтобы призвать мировых лидеров принять действенные решения в преодолении неравенства.

Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24-26 августа.

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