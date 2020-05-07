Военный из приближенного Трампу персонала Белого дома заболел COVID-19 – CNN

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Военный ВМФ США, который служит в Белом доме в элитной военной части, приближенной к президенту Дональду Трампу, дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что у военного, который несет службу в Западном крыле Белого дома, проявились симптомы утром в среду, 6 мая, и проведенный тест дал положительный результат на COVID-19.

Сообщается, что Трамп был расстроен, когда ему сказали об этом.

"Медицинское подразделение Белого дома недавно уведомило нас, что военнослужащий Соединенных Штатов, работающий в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус, - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. – Президент и вице-президент с тех пор дали отрицательный результат на вирус, они остаются здоровыми".

Уточняется, что Трамп, вице-президент Майк Пенс и старшие сотрудники, которые регулярно взаимодействуют с ними, еженедельные тесты на коронавирус. Белый дом продолжает использовать экспресс-тест Abbott Labs, который дает результаты примерно через 15 минут.

При этом, как сообщает CNN, в Белом доме не соблюдают строгие правила социального дистанцирования для сотрудников, и лишь немногие люди внутри здания в течение дня надевают маски, включая персонал.

В Белом доме не уточнили, отправится ли Трамп на карантин, как человек, контактировавший с зараженным.

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