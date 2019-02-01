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01.02.2019, 09:10

Военный корабль Германии войдет в Черное море

Военный корабль Германии войдет в Черное море - Фото
Фото: EPA

Плавбаза Werra, входящая в состав военно-морских сил ФРГ, в феврале этого года посетит два черноморских порта в Болгарии

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Военный корабль военно-морских сил Германии, плавучая база Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну. Эта информация содержится в представленном в четверг, 31 января, ответе представителя министерства обороны ФРГ на запрос Deutsche Welle.

Как указывается в письме, этот поход был запланирован давно.

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"Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.

7 января 2019 года сообщалось, что десантный корабль 6-го флота ВМС США USS FortMcHenry (LSD 43) вошел в Черное море.

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Теги: нато, черное море, Werra
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