Военный корабль Германии войдет в Черное море

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Военный корабль военно-морских сил Германии, плавучая база Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну. Эта информация содержится в представленном в четверг, 31 января, ответе представителя министерства обороны ФРГ на запрос Deutsche Welle.

Как указывается в письме, этот поход был запланирован давно.

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"Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.

7 января 2019 года сообщалось, что десантный корабль 6-го флота ВМС США USS FortMcHenry (LSD 43) вошел в Черное море.