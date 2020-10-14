Восемь стран подписали с NASA соглашение об исследовании Луны
Соглашения Artemis призваны помочь избежать конфликтов при освоении космоса
Восемь стран подписали соглашения об исследовании Луны в рамках программы Аэрокосмического агентства США Артемида (Artemis). Об этом сообщает пресс-служба NASA.
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В соглашении с NASA участвуют Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, ОАЭ, США и Япония.
Соглашения Артемиды устанавливают набор принципов для сотрудничества при исследовании Луны и должны помочь избежать конфликтов в космосе и на Земле.
Принципы соглашений:
– вся деятельность в рамках программы Артемида ведется в мирных целях;
– деятельность участников соглашения будет вестись прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов;
– участники соглашений будут стараться поддерживать совместимость систем для повышения безопасности и устойчивости;
– стороны обязуются оказывать помощь персоналу, терпящему бедствие;
– участники программы Артемида должны подписать Конвенцию о регистрации объектов, выведенных в космос (принята Генассамблеей ООН, вступила в действие в 1976 году, ратифицирована 69 странами);
– научная информация, полученная в рамках программы, должна быть опубликована;
– участники обязуются защищать исторические места и артефакты на Луне и в других местах в космосе;
– добыча и использование космических ресурсов необходима для безопасных исследований, такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе 1967 года между США, Великобританией и СССР (определяет основные рамки международного космического права);
– стороны обязуются предотвращать несущее вред вмешательство и поддерживать принцип должного уважения;
– участники соглашений обязуются планировать безопасную утилизацию мусора
Также предусмотрено создание "зон безопасности" вокруг лунных баз партнеров. Участники проекта обязуются уважать зоны безопасности друг друга.
- 18 мая 2020 года NASA представило проект соглашений Артемиды.
- 22 сентября NASA презентовало обновленный план проекта лунной программы Артемида.
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