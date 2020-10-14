Восемь стран подписали с NASA соглашение об исследовании Луны

Соглашения Artemis призваны помочь избежать конфликтов при освоении космоса

Восемь стран подписали соглашения об исследовании Луны в рамках программы Аэрокосмического агентства США Артемида (Artemis). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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В соглашении с NASA участвуют Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, ОАЭ, США и Япония.

Соглашения Артемиды устанавливают набор принципов для сотрудничества при исследовании Луны и должны помочь избежать конфликтов в космосе и на Земле.

Принципы соглашений:

– вся деятельность в рамках программы Артемида ведется в мирных целях;

– деятельность участников соглашения будет вестись прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов;

– участники соглашений будут стараться поддерживать совместимость систем для повышения безопасности и устойчивости;

– стороны обязуются оказывать помощь персоналу, терпящему бедствие;

– участники программы Артемида должны подписать Конвенцию о регистрации объектов, выведенных в космос (принята Генассамблеей ООН, вступила в действие в 1976 году, ратифицирована 69 странами);

– научная информация, полученная в рамках программы, должна быть опубликована;

– участники обязуются защищать исторические места и артефакты на Луне и в других местах в космосе;

– добыча и использование космических ресурсов необходима для безопасных исследований, такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе 1967 года между США, Великобританией и СССР (определяет основные рамки международного космического права);

– стороны обязуются предотвращать несущее вред вмешательство и поддерживать принцип должного уважения;

– участники соглашений обязуются планировать безопасную утилизацию мусора

Также предусмотрено создание "зон безопасности" вокруг лунных баз партнеров. Участники проекта обязуются уважать зоны безопасности друг друга.

18 мая 2020 года NASA представило проект соглашений Артемиды.

22 сентября NASA презентовало обновленный план проекта лунной программы Артемида.

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Денис Юдин

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