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Война в Сирии. Вице-президент США срочно вылетает в Турцию

Война в Сирии. Вице-президент США срочно вылетает в Турцию - Фото
Майкл Пенс (Фото: пресс-служба президента Украины)
15.10.2019, 23:52

Майкл Пенс попытается убедить турецкие власти прекратить огонь

Вице-президент США Майкл Пенс в течение ближайших 24 часов вылетит в Анкару, чтобы убедить турецкие власти остановить наступление на севере Сирии против курдов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного администрации президента США Дональда Трампа.

По словам чиновника, Соединенные Штаты продолжат оказывать на Турцию дипломатическое давление частности дополнительными санкциями, чтобы вынудить ее прекратить военную операцию в Сирии.

Вашингтон считает, что наступление Анкары нарушило порядок в относительно спокойной северной части Сирии.

США хотят вернуть ситуацию в нормальное русло, главный элемент этого - прекращение огня и перемещений сухопутных вооруженных сил по территории Сирии.

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майкл пенс Турция Сирия
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