UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Войска российского ОДКБ выводят из Казахстана – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 12:48
Войска российского ОДКБ выводят из Казахстана – видео - Фото
ОДКБ, РФ (Фото - ЕРА)

Сегодня, 13 января, войска российского блока ОДКБ начали покидать Казахстан. В сети появились видео, снятые перед отправкой российской техники и личного состава обратно в РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, "пригласивший" войска ОДКБ в страну для подавления массовых протестов, заявил о стабилизации обстановки и начале вывода войск. Теперь силовики Казахстана, как заявил Токаев, должны "искать и наказывать всех боевиков и их пособников".

Пропагандистский ресурс ТАСС показал кадры погрузки техники российских ВДВшников в аэропорту Алматы для отправки в Россию.

Также видео из аэропорта показал госканал Хабар 24. Сообщается, что в Казахстане задействовали около 2000 военных и около 250 единиц техники из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. Из Алматинского аэропорта запланированы вылеты около 100 рейсов.

Как передает пресс-служба ОДКБ, сегодня, 13 января, в Алматы состоялась церемония завершения "миротворческой операции". Войска прошли торжественным маршем.

Войска российского ОДКБ выводят из Казахстана – видео

Читайте также: "Это только начало". Армия России и Токаев подавили революцию в Казахстане, но не победили

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
протест революция казахстан вс рф одкб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 