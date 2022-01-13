Войска российского ОДКБ выводят из Казахстана – видео

Сегодня, 13 января, войска российского блока ОДКБ начали покидать Казахстан. В сети появились видео, снятые перед отправкой российской техники и личного состава обратно в РФ.

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Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, "пригласивший" войска ОДКБ в страну для подавления массовых протестов, заявил о стабилизации обстановки и начале вывода войск. Теперь силовики Казахстана, как заявил Токаев, должны "искать и наказывать всех боевиков и их пособников".

Пропагандистский ресурс ТАСС показал кадры погрузки техники российских ВДВшников в аэропорту Алматы для отправки в Россию.

Также видео из аэропорта показал госканал Хабар 24. Сообщается, что в Казахстане задействовали около 2000 военных и около 250 единиц техники из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. Из Алматинского аэропорта запланированы вылеты около 100 рейсов.

Как передает пресс-служба ОДКБ, сегодня, 13 января, в Алматы состоялась церемония завершения "миротворческой операции". Войска прошли торжественным маршем.

5 января 2022-го Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ на фоне массовых протестов в Казахстане, которые начались с требования снизить цены на газ, а затем переросли в политические.

Россия начала перебрасывать в Казахстан десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвовали в боевых операциях. Есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих. Тысячи участников протеста были задержаны.

11 января Токаев заявил о завершении основной части миссии ОДКБ и начале вывода войск блока, процесс должен занять не более 10 дней.

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Оксана Житнюк

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