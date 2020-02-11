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ВОЗ дала коронавирусу новое имя – COVID19: что это значит

ВОЗ дала коронавирусу новое имя – COVID19: что это значит - Фото
Иллюстративное фото: Tamas Soki/ЕРА
11.02.2020, 18:50

Аббревиатура официального названия коронавируса COVID19 расшифровывается как Corona Virus Disease

Официальным названием нового коронавируса из Китая стало COVID19 (Corona Virus Disease). Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, сообщается в Twitter ВОЗ.

"В соответствии с согласованными руководящими принципами ВОЗ, мы должны были найти название, которое не относится к географическому местоположению, животному, отдельному лицу или группе людей и которое также можно произносить и связать с заболеванием", – написал глава ВОЗ.

Он добавил, что наличие официального имени у коронавируса имеет значение для предотвращения использования других имен, которые могут быть неточными или оскорбительными. Это также дает медиками стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса.

Гебресиус сообщил, что по состоянию на 7:00 11 февраля в Китае было зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев COVID19, и 1017 погибших из-за вируса. В других 39 странах зарегистрировано 393 случая заболевания, один пациент умер.

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ВОЗ эпидемия коронавирус COVID19
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