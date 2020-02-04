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ВОЗ начинает круглосуточную борьбу с фейками о коронавирусе

ВОЗ начинает круглосуточную борьбу с фейками о коронавирусе - Фото
Коллаж: pixabay.com
04.02.2020, 13:10

Организация будет сотрудничать с Google, Twitter, Facebook, Tencent и Tiktok

Всемирная организация здравоохранения начала круглосуточную борьбу с распространением ложной информации о коронавирусе и ложными рекомендациями о лекарствах против него. Об этом пишет DW.

Организация будет сотрудничать с Google, а также с социальными сетями Twitter, Facebook, Tencent и Tiktok.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, сотрудники этой организации работают круглосуточно, чтобы находить дезинформацию, которую распространяют в интернете.

Гендиректор ВОЗ отметил, что ошибочные рекомендации по лекарствам или мерам против вируса могут быть опасными для здоровья. Организация сотрудничает с Google, чтобы сообщение Всемирной организации здравоохранения отображались первыми при поиске информации о коронавирусе.

Соцсети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и Tiktok должны принять меры для сдерживания недостоверной информации, добавил гендиректор ВОЗ.

Гебреисус в очередной раз подчеркнул, что нет необходимости установления запрета на передвижение людей. 

  • 5 февраля в Украину планируют завезти тест-систему для диагностики коронавируса 2019nCoV, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Читайте также: Погибших от коронавируса уже более 400, заболевших - более 20 000

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коронавирус Тедрос Аданом Гебреисус ВОЗ фейки соцсети Google
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