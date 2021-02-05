ВОЗ призвала фармкомпании делиться технологиями производства вакцин от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала фармакологические компании делиться данными и технологиями производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить к ним глобальный справедливый доступ. Об этом на брифинге сегодня заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

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Он напомнил, что на прошлой неделе Sanofi объявила о предоставлении своей производственной инфраструктуры для производства вакцины Pfizer/BioNTech.

"Мы призываем другие компании последовать этому примеру", – сказал Гебреисус.

По его словам, компании также могут делиться своими неэксклюзивными лицензиями, которые позволят другим производить вакцину. Этот механизм использовался ранее для расширения доступа к лечению от ВИЧ и гепатита С.

Такой обмен знаниями, считает представитель ВОЗ, позволит немедленно задействовать неиспользованные производственные мощности и помочь создать дополнительные производственные базы, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке.

Глобальное расширение производства также снизит зависимость бедных стран от пожертвований богатых, отметил Гебреисус.

"Это беспрецедентные времена, и мы приветствуем тех производителей, которые, например, пообещали продавать свои вакцины по себестоимости. Но производители могут сделать больше: получив существенное государственное финансирование, они должны делиться своими данными и технологиями, чтобы обеспечить глобальный справедливый доступ к вакцинам", – сказал глава ВОЗ.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир оказался на грани катастрофического морального провала из-за неравномерного распределения вакцин против COVID-19. Сегодня Гебреисус сказал, что более трех четвертей прививок проводится всего в 10 странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП. Почти 130 стран с населением 2,5 миллиарда человек еще не начали вакцинацию.

Сегодня стало известно, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин от производителей AstraZeneca и Novavax – поставки начнутся уже с этого месяца.

Вадим Ребрина

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