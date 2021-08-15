Впервые с 1994 года. В Кот д'Ивуаре зарегистрировали случай Эболы

В Кот-д'Ивуаре зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Эбола впервые за последние 30 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заболевание обнаружили у 18-летней девушки из Гвинеи. Сейчас это "единичный и привезенный случай", говорят в местном Минздраве.

Вакцину против Эболы ввели всем, кто контактировал с пациенткой. Сейчас медики дезинфицируют место, где девушку подобрала машина скорой помощи.

Также власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях, включающий в себя идентификацию и наблюдение за всеми, кто вступал в контакт с пациентом.

По данным ВОЗ, это первый случай заболевания Эболой в Кот-д'Ивуаре с 1994 года.

В 2016 году ВОЗ объявила об окончании эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке. Эпидемия унесла жизни более 11 300 человек, были инфицированы более 28 500. Больше всего ущерба от вируса понесли Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.

8 февраля 2021-го в Африке снова обнаружили вирус Эбола. Ранее заявляли, что в июне 2020 года распространения болезни остановили.

14 февраля о вспышке заявили в Гвинее. В ВОЗ сказали, что она представляет "региональный риск".

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.