Впервые с 1994 года. В Кот д'Ивуаре зарегистрировали случай Эболы
15.08.2021, 13:55
Иллюстративное фото: EPA-EFE/AHMED JALLANZO
В Кот-д'Ивуаре зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Эбола впервые за последние 30 лет. Об этом сообщает The Guardian.
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Заболевание обнаружили у 18-летней девушки из Гвинеи. Сейчас это "единичный и привезенный случай", говорят в местном Минздраве.
Вакцину против Эболы ввели всем, кто контактировал с пациенткой. Сейчас медики дезинфицируют место, где девушку подобрала машина скорой помощи.
Также власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях, включающий в себя идентификацию и наблюдение за всеми, кто вступал в контакт с пациентом.
По данным ВОЗ, это первый случай заболевания Эболой в Кот-д'Ивуаре с 1994 года.
- В 2016 году ВОЗ объявила об окончании эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке. Эпидемия унесла жизни более 11 300 человек, были инфицированы более 28 500. Больше всего ущерба от вируса понесли Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.
- 8 февраля 2021-го в Африке снова обнаружили вирус Эбола. Ранее заявляли, что в июне 2020 года распространения болезни остановили.
- 14 февраля о вспышке заявили в Гвинее. В ВОЗ сказали, что она представляет "региональный риск".
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