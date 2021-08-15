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Впервые с 1994 года. В Кот д'Ивуаре зарегистрировали случай Эболы

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 13:55
Впервые с 1994 года. В Кот д'Ивуаре зарегистрировали случай Эболы - Фото
Иллюстративное фото: EPA-EFE/AHMED JALLANZO

В Кот-д'Ивуаре зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Эбола впервые за последние 30 лет. Об этом сообщает The Guardian

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Заболевание обнаружили у 18-летней девушки из Гвинеи. Сейчас это "единичный и привезенный случай", говорят в местном Минздраве. 

Вакцину против Эболы ввели всем, кто контактировал с пациенткой. Сейчас медики дезинфицируют место, где девушку подобрала машина скорой помощи. 

Также власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях, включающий в себя идентификацию и наблюдение за всеми, кто вступал в контакт с пациентом.

По данным ВОЗ, это первый случай заболевания Эболой в Кот-д'Ивуаре с 1994 года.

Владислав Сердюк
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вирус Эбола
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