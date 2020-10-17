Впервые за 70 лет в США на федеральном уровне казнят женщину

В США через смертельную инъекцию казнят Лизу Монтгомери, которую признали виновной в удушении беременной женщины в 2004 году

8 декабря в США казнят Лизу Монтгомери, признанную виновной в убийстве. Это будет первая федеральная казнь женщины за почти 70 лет. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Монтгомери, признанную виновной в удушении беременной женщины в штате Миссури, казнят посредством смертельной инъекции в американской тюрьме Терре-Хот, штат Индиана.

Ее адвокат Келли Генри заявляет, что Монтгомери заслуживает жить, поскольку она психически больна и в детстве перенесла жестокое обращение: "Лиза Монтгомери давно взяла на себя полную ответственность за свое преступление и никогда не выйдет из тюрьмы. Но ее тяжелое психическое заболевание и разрушительные последствия детской травмы делают ее казнь большой несправедливостью".

До этого в 1953 году в газовой камере в Миссури казнили Бонни Хиди.

В 2020 году в США на федеральном уровне казнили семерых преступников. В последний раз казнь в США на федеральном уровне применялась в 2003 году. С того времени действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом смертная казнь применялась на уровне властей штатов.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.