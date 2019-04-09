Все по графику: отчет Мюллера об РФ опубликуют в течение недели

Роберт Мюллер (фото - EPA)

Генеральный прокурор США Билл Барр изучает доклад спецпрокурора Роберта Мюллера "по графику" и документ будет обнародован в течение недели, сообщает AFP.

Доклад содержит информацию по расследованию Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы. Уточняется, что опубликуют отредактированную версию: публиковать неотредактированный отчет с секретными данными Барр отказался.

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8 апреля президент США Дональд Трамп обвинил команду Мюллера в утечках информации. При этом, некоторые члены команды Мюллера отмечают, что выводы доклада по итогам этого расследования компрометируют Трампа гораздо сильнее, чем это следует из слов генпрокурора.