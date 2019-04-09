Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 19:52

Все по графику: отчет Мюллера об РФ опубликуют в течение недели

Все по графику: отчет Мюллера об РФ опубликуют в течение недели - Фото
Роберт Мюллер (фото - EPA)

В течение недели опубликуют отредактированный доклад спецпрокурора о вмешательстве России в американские выборы

Реклама
Реклама

Генеральный прокурор США Билл Барр изучает доклад спецпрокурора Роберта Мюллера "по графику" и документ будет обнародован в течение недели, сообщает AFP.

Доклад содержит информацию по расследованию Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы. Уточняется, что опубликуют отредактированную версию: публиковать неотредактированный отчет с секретными данными Барр отказался.

Реклама

8 апреля президент США Дональд Трамп обвинил команду Мюллера в утечках информации. При этом, некоторые члены команды Мюллера отмечают, что выводы доклада по итогам этого расследования компрометируют Трампа гораздо сильнее, чем это следует из слов генпрокурора.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, вмешательство России, доклад, американские выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 