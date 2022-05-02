Вслед за Турцией. Азербайджан закрыл небо для военных самолетов России

Азербайджан закрыл воздушное пространство для российских военных самолетов, пишет The Azeri Times.

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Уточняется, что теперь военные самолеты России вынуждены лететь над Ираном и Каспийским морем.



Ни азербайджанское, ни российское правительство не подтвердили эту новость, подчеркнули в издании. Но российские военные самолеты, которые летят из Армении в Россию, по-прежнему продолжают избегать воздушного пространства Азербайджана.

Ранее Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию. Президент Реджеп Эрдоган известил российского диктатора Владимира Путина о запрете на полеты.

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Яна Катасонова

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