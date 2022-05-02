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Вслед за Турцией. Азербайджан закрыл небо для военных самолетов России

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 18:48
Вслед за Турцией. Азербайджан закрыл небо для военных самолетов России - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Азербайджан закрыл воздушное пространство для российских военных самолетов, пишет The Azeri Times.

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Уточняется, что теперь военные самолеты России вынуждены лететь над Ираном и Каспийским морем.

Ни азербайджанское, ни российское правительство не подтвердили эту новость, подчеркнули в издании. Но российские военные самолеты, которые летят из Армении в Россию, по-прежнему продолжают избегать воздушного пространства Азербайджана.

Ранее Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию. Президент Реджеп Эрдоган известил российского диктатора Владимира Путина о запрете на полеты.  

Читайте также: Вторжение России. Эвакуация из Азовстали, ракетные удары по аэропорту в Одессе – хроника

Яна Катасонова
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