Второе за последние недели. Крит сотрясло сильное землетрясение: видео
Греческий остров Крит сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Это второе сильное землетрясение на Крите за последние две недели, сообщает The Guardian.
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Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах от юго-восточного побережья острова. Подземные толчки ощущались по всему Криту и на нескольких соседних островах в Эгейском море.
6.4 Earthquake Strikes Crete, Greece#Earthquake #Crete #Creta— Fish News (FishNewsChannel) October 12, 2021
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Власти не сообщают о жертвах или раненых. По данным СМИ, множество домов были повреждены и разрушены, а землетрясение спровоцировало небольшое цунами на юге острова.
An #earthquake with a magnitude of 6.4 MW occurred off the coast of #Crete (Greece). The earthquake was felt as far as Cairo and Istanbul, but with little force. pic.twitter.com/f87ZbP0uDR— Aleksander Onishchuk (Brave_spirit81) October 12, 2021
- В прошлом месяце, 27 сентября, на острове зафиксировали землетрясение силой 5,8 балла. Тогда сообщалось об одном погибшем и нескольких пропавших без вести.
- 19 сентября 2021 года землетрясение произошло в Донецкой области, в Добропольском районе.
- 23 сентября землетрясение произошло в Тернопольской области.
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