Второе за последние недели. Крит сотрясло сильное землетрясение: видео

Греческий остров Крит сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Это второе сильное землетрясение на Крите за последние две недели, сообщает The Guardian.

Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах от юго-восточного побережья острова. Подземные толчки ощущались по всему Криту и на нескольких соседних островах в Эгейском море.

Власти не сообщают о жертвах или раненых. По данным СМИ, множество домов были повреждены и разрушены, а землетрясение спровоцировало небольшое цунами на юге острова.

An #earthquake with a magnitude of 6.4 MW occurred off the coast of #Crete (Greece). The earthquake was felt as far as Cairo and Istanbul, but with little force. pic.twitter.com/f87ZbP0uDR