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Второе за последние недели. Крит сотрясло сильное землетрясение: видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 18:21
Второе за последние недели. Крит сотрясло сильное землетрясение: видео - Фото
Последствия землетрясение на острове Крит 27 сентября (Фото:Nikos Chalkiadakis/EPA)

Греческий остров Крит сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Это второе сильное землетрясение на Крите за последние две недели, сообщает The Guardian.

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Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах от юго-восточного побережья острова. Подземные толчки ощущались по всему Криту и на нескольких соседних островах в Эгейском море.

Власти не сообщают о жертвах или раненых. По данным СМИ, множество домов были повреждены и разрушены, а землетрясение спровоцировало небольшое цунами на юге острова.

Читайте также: NASA зафиксировало три сильных землетрясения на Марсе. Одно из них длилось 1,5 часа.

Елизавета Кумбер
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землетрясение Греция разрушения остров крит
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