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10.01.2019, 19:59

ВВС ответила Роскомнадзору на обвинение в содействии террористам

ВВС ответила Роскомнадзору на обвинение в содействии террористам - Фото

Там заверяют, что работают в соответствии с законодательством каждой страны вещания

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В британской телерадиовещательной организации ВВС в ответ на обвинение со стороны Роскомнадзора в распространении идей терроризма заявили, что готовы предоставить разъяснения, если к ним официально обратятся с таким запросом. Об этом представитель ВВС заявил в комментарии РБК.

"Как международный вещатель, ВВС работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов", — сказал он.

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Сегодня Роскомнадзор заявил, что на сайте Русской службы ВВС выявлены материалы, "транслирующие идеологические установки международных террористических организаций"

Там рассказали, что проводят проверку интернет-ресурсов BBC, в том числе сайта Русской службы британского вещателя, на предмет соблюдения требований российского законодательства.

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Теги: Россия, Роскомнадзор, терроризм, ввс, законодательство
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