Выборы премьера Британии: Определился победитель второго тура

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Бывший министр иностранных дел Великобритании и мэр Лондона Борис Джонсон победил во втором раунде голосования за кандидатов на пост председателя Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает ВВС.

Во втором раунде Джонсона поддержали 126 из 313 депутатов Консервативной партии (на 12 больше по сравнению с первым раундом). На втором месте - министр иностранных дел Джереми Хант, у него 46 голосов, на третьем - министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 41 голосом.

Также продолжат борьбу получивший 37 голосов министр по вопросам международного развития Рори Стюарт и глава МВД Саджид Джавид с 33 голосами.

Выбыл экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, у него всего 30 голосов при необходимом минимуме - 33.

Следующие раунды голосования состоятся 19 и 20 июня. Останутся два финалиста. Одного из них выберут голосованием всех 160 тысяч членов Консервативной партии. Победитель будет объявлен с 22 по 28 июля.

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