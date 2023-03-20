UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Выборы президента Черногории: пророссийский кандидат не прошел во второй тур

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 10:10
Выборы президента Черногории: пророссийский кандидат не прошел во второй тур - Фото
Андрия Мандич (Фото: ЕРА)

Во время первого тура президентских выборов в Черногории 19 марта 2023 года кандидат просербско-пророссийского блока Андрия Мандич набрал лишь 20% голосов и не прошел во второй тур. Об этом сообщает RTCG.

Сообщается, что во второй тур, который должен состояться 2 апреля 2023 года, вошли действующий президент балканской страны Мило Джуканович и лидер общественной организации "Европа сейчас!" Яков Милатович.

За этих кандидатов избиратели отдали 35,3% и 29,1% голосов соответственно.

Издание отмечает, что общественная организация Милатовича поддерживает проевропейский курс, но вместе с тем опирается на Сербскую православную церковь и сербское меньшинство. Между тем Джуканович выступал с евроинтегрированной позицией.

Джуканович на протяжении прошлых 30 лет постоянно занимал должность главы государства или главы правительства. Он во время кампании уверял избирателей, что при его каденции страна станет членом Евросоюза.

В целом ожидалось, что выборы президента Черногории в этом году станут противостоянием между проевропейским кандидатом Джукановичем и пророссийским политиком Мандичем.

В RTCG добавляют, что сначала на пост президента Черногории должен был баллотироваться глава Минфина провластной партии Милойко Спаич, однако он не был допущен к гонке из-за двойного гражданства.

  • 20 августа 2022 года правительство Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем получило в парламенте страны вотум недоверия и отправлено в отставку.

Читайте также: В Черногории шпионский скандал – подозревают более 30 россиян, у них провели обыски

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
геополитика выборы президент кандидат черногория тур андрия мандич
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 