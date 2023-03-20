Выборы президента Черногории: пророссийский кандидат не прошел во второй тур

Во время первого тура президентских выборов в Черногории 19 марта 2023 года кандидат просербско-пророссийского блока Андрия Мандич набрал лишь 20% голосов и не прошел во второй тур. Об этом сообщает RTCG.

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Сообщается, что во второй тур, который должен состояться 2 апреля 2023 года, вошли действующий президент балканской страны Мило Джуканович и лидер общественной организации "Европа сейчас!" Яков Милатович.

За этих кандидатов избиратели отдали 35,3% и 29,1% голосов соответственно.

Издание отмечает, что общественная организация Милатовича поддерживает проевропейский курс, но вместе с тем опирается на Сербскую православную церковь и сербское меньшинство. Между тем Джуканович выступал с евроинтегрированной позицией.

Джуканович на протяжении прошлых 30 лет постоянно занимал должность главы государства или главы правительства. Он во время кампании уверял избирателей, что при его каденции страна станет членом Евросоюза.

В целом ожидалось, что выборы президента Черногории в этом году станут противостоянием между проевропейским кандидатом Джукановичем и пророссийским политиком Мандичем.

В RTCG добавляют, что сначала на пост президента Черногории должен был баллотироваться глава Минфина провластной партии Милойко Спаич, однако он не был допущен к гонке из-за двойного гражданства.

20 августа 2022 года правительство Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем получило в парламенте страны вотум недоверия и отправлено в отставку.

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Мілана Головань

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