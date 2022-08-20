Правительство Черногории получило вотум недоверия и ушло в отставку

Правительство Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем получило в парламенте страны вотум недоверия и отправлено в отставку, сообщает BalkanInsight.com.

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Парламент Черногории поддержал вотум недоверия правительству, который выдвинули партия президента Мило Джукановича и младшие члены правящей коалиции. За вотум недоверия проголосовали 50 депутатов из 81.

Правительство Дритана Абазовича было сформировано в апреле и стало самым "коротким" кабинетом в политической истории Черногории.

Голосование о недоверии было инициировано после того, как Черногория подписала 3 августа "фундаментальное соглашение" с Сербской православной церковью. После этого входящие в коалицию Демократическая партия социалистов и Социал-демократическая партия заявили, что документ был подписан "без широкого консенсуса" и призвали к досрочным выборам.

Выступая в парламенте перед голосованием, Абазович заявил, что настоящей причиной является обострение его противостояния с Джукановичем.

Он также считает, что в падении его правительства заинтересованы организованные преступные группировки, которые финансируют политические группы в интересах продолжения контрабанды сигарет и кокаина.

Предыдущее правительство Черногории во главе с Здравко Кривокапичем получило вотум недоверия 4 февраля этого года после 14 месяцев пребывания у власти.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

10 июня правительство Черногории одобрило предоставление дополнительной военной помощи Украине.

28 июля Черногория заморозила активы двух российских граждан в рамках применения санкций ЕС в отношении России.

Сергей Бережной

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