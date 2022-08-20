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Правительство Черногории получило вотум недоверия и ушло в отставку

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 11:43
Правительство Черногории получило вотум недоверия и ушло в отставку - Фото
Дритан Абазович (Фото - EPA)

Правительство Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем получило в парламенте страны вотум недоверия и отправлено в отставку, сообщает BalkanInsight.com.

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Парламент Черногории поддержал вотум недоверия правительству, который выдвинули партия президента Мило Джукановича и младшие члены правящей коалиции. За вотум недоверия проголосовали 50 депутатов из 81.

Правительство Дритана Абазовича было сформировано в апреле и стало самым "коротким" кабинетом в политической истории Черногории.

Голосование о недоверии было инициировано после того, как Черногория подписала 3 августа "фундаментальное соглашение" с Сербской православной церковью. После этого входящие в коалицию Демократическая партия социалистов и Социал-демократическая партия заявили, что документ был подписан "без широкого консенсуса" и призвали к досрочным выборам.

Выступая в парламенте перед голосованием, Абазович заявил, что настоящей причиной является обострение его противостояния с Джукановичем. 

Он также считает, что в падении его правительства заинтересованы организованные преступные группировки, которые финансируют политические группы в интересах продолжения контрабанды сигарет и кокаина.

Предыдущее правительство Черногории во главе с Здравко Кривокапичем получило вотум недоверия 4 февраля этого года после 14 месяцев пребывания у власти.

Сергей Бережной
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черногория вотум недоверия Мило Джуканович Дритан Абазович
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