Выборы президента США. Байден: Мы выиграем эту гонку

Джо Байден, который лидирует в президентской гонке в США, в своем обращении заявил, что пока не будет объявлять о своей победе

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что намерен выиграть президентские выборы. Об этом он сказал во время обращения к избирателям.

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Байден подчеркнул, что пока не готов объявить о победе.

"У нас еще нет окончательных итогов выборов, но цифры говорят – победа близко. Мы собираемся выиграть эту гонку", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что выигрывает в Неваде и Аризоне.

"Мы намерены набрать более 300 голосов выборщиков", – сказал Байден, уточнив, что сутки назад его кандидатура отставала в Джорджии, а сейчас он лидирует там.

По его словам, он не позволит, чтобы кто-то остановил подсчет голосов.

"Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло", – добавил он.

6 ноября Байден обогнал Трампа в Джорджии (16 голосов выборщиков) и Пенсильвании (20 голосов выборщиков), разрыв между кандидатами увеличивается: считают голоса, отправленные по почте в крупных городах Атланте и Филадельфии.

Штаб Трампа назвал прогнозы о победе Байдена ложными, а гонку далекой от завершения. У Байдена ответили, что власти США способны вывести "нарушителей" из Белого дома.

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Арина Толина

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