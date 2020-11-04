Выборы президента США. Гонка Байдена и Трампа: данные подсчета AP на 06:45

Трамп выигрывает в одном из ключевых штатов Флорида, однако Байден пока лидирует по числу выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пока набирает меньшее число голосов, чем его оппонирующий ему глава Белого Дома и кандидат республиканце Дональд Трамп. Однако штаты, поддержавшие Байдена, имеют больше членов в коллегии выборщиков, говорится в подсчете от Assotiated Press. Агентство еще не объявляло предварительного победителя выборов.

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На данный момент у Байдена – 209 выборщиков и 51 280 534 голосов, у Трампа – 118 выборщиков и 51 628 055 голосов. Для победы необходимо получить 270 выборщиков.

СПРАВКА. В США из-за непрямой избирательной системы можно стать президентом, даже набрав меньшее число голосов. Президента выбирает коллегия выборщиков, а не граждане. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, которая равна числу членов от штата в Конгрессе. Наибольшее число выборщиков – в Калифорнии, 55 из 538. Более подробно о сложной процедуре американских выборов В США из-за непрямой избирательной системы можно стать президентом, даже набрав меньшее число голосов. Президента выбирает коллегия выборщиков, а не граждане. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, которая равна числу членов от штата в Конгрессе. Наибольшее число выборщиков – в Калифорнии, 55 из 538. Более подробно о сложной процедуре американских выборов читайте по ссылке.

У Байдена – высокая поддержка в западных штатах, которые традиционно голосуют за демократов (в Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне – преимущество почти в 30%). У Трампа – схожая ситуация на традиционно республиканском Юге (Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Теннесси, Миссури, Кентукки).

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Однако ключевыми для этих выборов считаются результаты в колеблющихся штатах, где на данный момент такая ситуация:

– Флорида, 29 выборщиков (51,3% Трамп против 47,8% Байден, посчитано 98% голосов),

– Джорджия, 16 выборщиков (53,8% – Трамп, 45% – Байден, 71% посчитано).

– Северная Каролина, 15 выборщиков (50,1% – Трамп, 48,7% – Байден, 94% посчитано)

– Мичиган, 16 выборщиков (54,7% – Трамп, 43,3% – Байден, 48% посчитано)

– Огайо, 18 выборщиков (53,3% – Трамп, 45,2% – Байден, 94% посчитано)

– Пенсильвания, 20 выборщиков (56% – Трамп, 41,8% – Байден, 51% посчитано)

– Висконсин, 10 (51,7% – Трамп, 46,8% – Байден, 67% посчитано).

Пока нет результатов с Гавайев, Аляски и Невады.

3 ноября в США прошли выборы президента.

По усредненным данным последних опросов, Байден опережает Трампа на 8,4% в общенациональном голосовании. В то же время, небольшие шансы Трампа на победу сохраняются – он опережает Байдена в ряде ключевых штатов.

LIGA.net ведет хронику голосования.

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Марк Сировой

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