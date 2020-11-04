Выборы президента США. Гонка Байдена и Трампа: данные подсчета AP на 06:45
Трамп выигрывает в одном из ключевых штатов Флорида, однако Байден пока лидирует по числу выборщиков
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пока набирает меньшее число голосов, чем его оппонирующий ему глава Белого Дома и кандидат республиканце Дональд Трамп. Однако штаты, поддержавшие Байдена, имеют больше членов в коллегии выборщиков, говорится в подсчете от Assotiated Press. Агентство еще не объявляло предварительного победителя выборов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На данный момент у Байдена – 209 выборщиков и 51 280 534 голосов, у Трампа – 118 выборщиков и 51 628 055 голосов. Для победы необходимо получить 270 выборщиков.
У Байдена – высокая поддержка в западных штатах, которые традиционно голосуют за демократов (в Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне – преимущество почти в 30%). У Трампа – схожая ситуация на традиционно республиканском Юге (Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Теннесси, Миссури, Кентукки).
Читайте также: Байден против Трампа: кто лидирует в гонке и как пройдут выборы в США
Однако ключевыми для этих выборов считаются результаты в колеблющихся штатах, где на данный момент такая ситуация:
– Флорида, 29 выборщиков (51,3% Трамп против 47,8% Байден, посчитано 98% голосов),
– Джорджия, 16 выборщиков (53,8% – Трамп, 45% – Байден, 71% посчитано).
– Северная Каролина, 15 выборщиков (50,1% – Трамп, 48,7% – Байден, 94% посчитано)
– Мичиган, 16 выборщиков (54,7% – Трамп, 43,3% – Байден, 48% посчитано)
– Огайо, 18 выборщиков (53,3% – Трамп, 45,2% – Байден, 94% посчитано)
– Пенсильвания, 20 выборщиков (56% – Трамп, 41,8% – Байден, 51% посчитано)
– Висконсин, 10 (51,7% – Трамп, 46,8% – Байден, 67% посчитано).
Пока нет результатов с Гавайев, Аляски и Невады.
- 3 ноября в США прошли выборы президента.
- По усредненным данным последних опросов, Байден опережает Трампа на 8,4% в общенациональном голосовании. В то же время, небольшие шансы Трампа на победу сохраняются – он опережает Байдена в ряде ключевых штатов.
- LIGA.net ведет хронику голосования.
Читайте также: Байден против Трампа: кто лидирует в гонке и как пройдут выборы в США
Комментарии