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02.05.2019, 14:56

Выборы президента: в Казахстане ректор не сдал экзамен по языку

Выборы президента: в Казахстане ректор не сдал экзамен по языку - Фото
Жуматай Алиев (фото - cau.kz)

Жуматай Алиев не будет допущен на выборы президента страны

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Казахстанский общественный деятель Жуматай Алиев, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента Казахстана, не смог сдать экзамен на владение государственным языком. Об этом сообщает Настоящее время.

По данным Tengrinews, первым заданием на экзамене было написать сочинение на тему "Государство и религия", вторым – прочитать отрывок из романа "Путь Абая" Мухтара Ауэзова, а третьим – сделать доклад на свободную тему. На письменное задание кандидат потратил, по данным комиссии, "полтора часа, даже больше".

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"Кандидат использовал полностью отведенное на экзамен время. Обсудив ответы претендента, комиссия пришла к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком. В письменной работе допущены грубые ошибки (всего 19) по пунктуации, стилистике. Все это мы проанализировали и пришли к общему такому мнению, что казахским языком он владеет недостаточно", - цитирует Интерфакс слова члена лингвистической комиссии Адила Ахметова.

Выборы пройдут 9 июня 2019 года.

20 марта 12:00 по местному времени 65-летний Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал новым президентом страны вместо ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева.

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Теги: выборы, казахстан, Жуматай Алиев
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