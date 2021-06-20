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Выборы в Армении: утром обстреляли авто одного из партийных лидеров, явка на 14:00 – 27%

20.06.2021, 15:50
Выборы в Армении: утром обстреляли авто одного из партийных лидеров, явка на 14:00 – 27% - Фото
Фото – Арман Бабаджанян, Facebook

Утром сегодня, 20 июня 2021 года, в день внеочередных парламентских выборов, в Армении со следами выстрела на лобовом стекле была обнаружена машина лидера партии За Республику Армана Бабаджаняна. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

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Бабаджанян сообщил журналистам, что с ним все в порядке, во время происшествия в автомобиле никого не находилось. Политик утверждает, что машина была припаркована около его дома, выстрелов он не слышал.

Позже Бабаджанян рассказал на пресс-конференции, что удалось получить запись с видеокамеры соседа. Преступник был в маске, капюшоне и с черным пистолетом в руке, заявил политик. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Выборы в Армении проводятся после отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Пашинян пошел на этот шаг, чтобы разрешить политический кризис.

В выборах участвуют 21 партия и четыре политических блока. Проходной барьер в парламент – 5% для партий и 7% для блоков.

Основными соперниками считаются партия Пашиняна Гражданский договор и блок Айастан (Армения) бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

По данным ЦИК Армении, на 14:00 явка составила 26,82%, это на 2% больше, чем на выборах в 2018 году, которые выиграла партия Пашиняна.

Денис Юдин
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