Выборы в Армении: утром обстреляли авто одного из партийных лидеров, явка на 14:00 – 27%
Утром сегодня, 20 июня 2021 года, в день внеочередных парламентских выборов, в Армении со следами выстрела на лобовом стекле была обнаружена машина лидера партии За Республику Армана Бабаджаняна. Об этом сообщает Радио Азатутюн.
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Бабаджанян сообщил журналистам, что с ним все в порядке, во время происшествия в автомобиле никого не находилось. Политик утверждает, что машина была припаркована около его дома, выстрелов он не слышал.
Позже Бабаджанян рассказал на пресс-конференции, что удалось получить запись с видеокамеры соседа. Преступник был в маске, капюшоне и с черным пистолетом в руке, заявил политик. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Выборы в Армении проводятся после отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Пашинян пошел на этот шаг, чтобы разрешить политический кризис.
В выборах участвуют 21 партия и четыре политических блока. Проходной барьер в парламент – 5% для партий и 7% для блоков.
Основными соперниками считаются партия Пашиняна Гражданский договор и блок Айастан (Армения) бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
По данным ЦИК Армении, на 14:00 явка составила 26,82%, это на 2% больше, чем на выборах в 2018 году, которые выиграла партия Пашиняна.
- В 2018 году Пашинян, будучи лидером оппозиции, возглавил протесты в Армении против тогдашнего премьера Сержа Саргсяна. Оппозиция добилась отставки Саргсяна, и Пашинян возглавил правительство.
- В 2020 году с конца сентября по ноябрь в Нагорном Карабахе шли масштабные бои.
- В ночь на 10 ноября 2020 года война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района.
- После поражения в войне в Армении начался политический кризис.
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