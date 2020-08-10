Выборы в Беларуси. Тихановская потребовала от ЦИК пересчитать голоса

Соперница Лукашенко настаивает, что там, где пересчет голосов невозможен, результаты выборов должны быть признаны недействительными

Жалобу в ЦИК с требованием провести повторный подсчет голосов подала кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Об этом сообщает TUT.by.

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Тихановская указывает в жалобе на допущенные при подсчете голосов нарушения. Она считает, что из-за этого необходимо пересчитать голоса, а также проверить действительность сведений о голосовавших и аутентичность бюллетеней и протоколов голосования.

В случае, если повторный подсчет голосов невозможен, выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными, говорится в жалобе.

В документе перечислены нарушения, зафиксированные независимыми наблюдателями.

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Денис Юдин

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