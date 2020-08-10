Беларусь. Тихановская уверена в своей победе и призвала к мирной передаче власти

В штабе соперницы Лукашенко считают, что ЦИК должен провести повторное голосование

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает себя победителем на выборах и призывает действующее руководство страны подумать, как мирным способом передать власть. Об этом сообщает TUT.by.

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"Вчера избиратели сделали свой выбор, и они находились на участках, чтобы иметь возможность защитить свои голоса после вывешивания протоколов. Власть нас не слышит, она полностью оторвалась от народа, но я должна повторить, что мы за мирные перемены. И власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них только один способ — насилие над мирными белорусами", - заявила Тихановская.

По словам юриста штаба Тихановской Максима Знака, лучшее, что может сделать власть в сложившейся ситуации - провести пересчет голосов на тех участках, где были проблемы. Он добавил, что жалоба в ЦИК уже составлена. Он считает, что ЦИК должен провести повторное голосование, чтобы снять протестные настроения в обществе.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин

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