Беларусь. Тихановская уверена в своей победе и призвала к мирной передаче власти
В штабе соперницы Лукашенко считают, что ЦИК должен провести повторное голосование
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает себя победителем на выборах и призывает действующее руководство страны подумать, как мирным способом передать власть. Об этом сообщает TUT.by.
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"Вчера избиратели сделали свой выбор, и они находились на участках, чтобы иметь возможность защитить свои голоса после вывешивания протоколов. Власть нас не слышит, она полностью оторвалась от народа, но я должна повторить, что мы за мирные перемены. И власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них только один способ — насилие над мирными белорусами", - заявила Тихановская.
По словам юриста штаба Тихановской Максима Знака, лучшее, что может сделать власть в сложившейся ситуации - провести пересчет голосов на тех участках, где были проблемы. Он добавил, что жалоба в ЦИК уже составлена. Он считает, что ЦИК должен провести повторное голосование, чтобы снять протестные настроения в обществе.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, но ее лидер Тихановская не знает, что ей делать, если протесты продолжатся.
- В Германии несоблюдение демократических стандартов на выборах в Беларуси назвали неприемлемым.
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