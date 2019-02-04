Выборы в стране-лидере по убийствам выиграл антикоррупционер

Найиб Букеле (фото - EPA)

В Сальвадоре прошли президентские выборы. Политик и бизнесмен Найим Букеле заявил, что победил с 53% голосов. Об этом пишет Би-би-си.

Оппоненты 37-летнего политика - консерватор Карлос Кальеха и либерал Хьюго Мартинес - признали победу Букеле.

Реклама

"Мы победили по итогам первого тура. Сегодня мы творим историю", - заявил Букеле.

Ближайший конкурент Букеле - Кальеха - набрал 32% голосов. Мартинес остановится на третьем месте с 14%.

Официально результаты выборов объявят в течение двух дней.

Сальвадор находится в мировых лидерах по количеству убийств, но Букеле пообещал гражданам в первую очередь положить край коррупции, хотя и с преступными группировками он также планировал разобраться.

Также Букеле обвиняли в нарушении введенного в Сальвадоре "новостного эмбарго" и правил ведения предвыборной кампании.

Читайте также: Президентская гонка в январе: Зеленский уходит в отрыв - опрос