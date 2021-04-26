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Вышеградская группа: Взрывы в Чехии — акт агрессии со стороны России на территории Европы

26.04.2021, 18:06
Вышеградская группа: Взрывы в Чехии — акт агрессии со стороны России на территории Европы - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

Премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии выразили полную солидарность с партнером Чехией в связи с действиями агентов российской военной разведки, которые привели к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Так Вышеградская группа отреагировала на кризис в отношениях Чехии и РФ, сообщает пресс-служба МИД Польши. 

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"Мы осуждаем этот прискорбный акт агрессии и нарушения международного права со стороны России на европейской территории, а также несоразмерные меры, принятые Россией в ответ на полностью оправданное решение Чешской Республики о высылке 18 российских разведчиков с ее территории", – говорится в совместном заявлении четырех премьеров.

Они предложили Чехии свою дипломатическую и консульскую поддержку.

Представители стран Вышеградской четверки решительно осудили "незаконные и жестокие действия российских спецслужб".

"Мы не позволим этим действиям разделить Европу. Страны Вышеградской группы полны решимости предпринять действия по укреплению нашей устойчивости вместе с другими государствами-членами ЕС", – сказано в заявлении.

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что страны Вышеградской группы "предпримут дальнейшие шаги в рамках ЕС и НАТО, чтобы убедить Россию в том, что нападения на западные демократии и другие страны дорого ей обойдутся, и что цена будет расти". Об этом сообщает издание Wiadomosci.

"Наше послание России однозначно: диалог – лучший инструмент для достижения целей, чем военная сила или химическое оружие", – добавил Шинковский.

Читайте также: "Один за всех, все за одного". Генерал Павел о взрыве во Врбетице: РФ атаковала члена НАТО

Вадим Ребрина
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Россия чехия гру рф врбетица вышеградская группа
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