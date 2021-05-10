Взрыв у школы в Кабуле. Число жертв увеличилось до 85, более 140 раненых
Число погибших в результате взрыва около школы в Кабуле, произошедшем 8 мая, увеличилось до 85. Об этом заявил пресс-секретарь второго вице-президента Афганистана Даниш Хедаят, сообщает CNN.
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Также в результате нападения ранения получили 147 человек. Заминированный автомобиль взорвался перед зданием школы, еще две бомбы сдетонировали, когда ученики в панике выбежали наружу. Власти заявляют, что большинство погибших дети.
Еще никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Талибан свою причастность к нападению отрицает.
Папа римский Франциск назвал нападение "бесчеловечным актом" в обращении к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье. Нападение также осудили в ООН.
- В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
- В апреле 2021-го президент США Джо Байден отдал приказ о полном выводе войск к 11 сентября. Позже военные заявили, что они могут завершить вывод к лету.
- 8 мая сообщалось, что европейские союзники США попросили Вашингтон отсрочить вывод войск, чтобы дать возможность другим странам-членам НАТО больше времени для отъезда их военных.
- В тот же день произошел теракт около школы.
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