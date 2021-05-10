UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Взрыв у школы в Кабуле. Число жертв увеличилось до 85, более 140 раненых

10.05.2021, 10:53
Взрыв у школы в Кабуле. Число жертв увеличилось до 85, более 140 раненых - Фото
Теракт у школы в Кабуле (Фото - ЕРА)

Число погибших в результате взрыва около школы в Кабуле, произошедшем 8 мая, увеличилось до 85. Об этом заявил пресс-секретарь второго вице-президента Афганистана Даниш Хедаят, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также в результате нападения ранения получили 147 человек. Заминированный автомобиль взорвался перед зданием школы, еще две бомбы сдетонировали, когда ученики в панике выбежали наружу. Власти заявляют, что большинство погибших дети. 

Еще никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Талибан свою причастность к нападению отрицает. 

Папа римский Франциск назвал нападение "бесчеловечным актом" в обращении к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье. Нападение также осудили в ООН. 

  • В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
  • В апреле 2021-го президент США Джо Байден отдал приказ о полном выводе войск к 11 сентября. Позже военные заявили, что они могут завершить вывод к лету.
  • 8 мая сообщалось, что европейские союзники США попросили Вашингтон отсрочить вывод войск, чтобы дать возможность другим странам-членам НАТО больше времени для отъезда их военных. 
  • В тот же день произошел теракт около школы
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Кабул терроризм школа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 