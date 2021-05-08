В результате взрыва у школы в Кабуле погибли 55 человек, в основном дети – Reuters

В результате взрыва заминированного автомобиля возле школы в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере 55 человек, более 150 получили ранения, в основном это ученицы школы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

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Источник агентства сказал, что взрыв прогремел, когда школьницы возвращались домой после уроков. Мальчики и девочки в этой школе учатся раздельно в три смены. Это была смена девочек.

Кабул находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как в прошлом месяце Вашингтон объявил о планах вывести все американские войска к 11 сентября. Афганские официальные лица заявили, что после этого заявления талибы активизировали атаки по всей стране.

Президент Афганистана Ашраф Гани возложил ответственность за теракт на талибов. Однако представитель движения Забихулла Муджахид отверг причастность его группировки к взрыву и осудил его.

Взрыв произошел в районе, где проживают мусульмане-шииты. Этот район на протяжении многих лет подвергался жестоким нападениям со стороны боевиков Исламского государства. В том числе они совершили нападение на родильное отделение больницы почти год назад.

Главный дипломат Вашингтона в Афганистане Росс Уилсон осудил нападение в своем Twitter: "Это непростительное нападение на детей с множеством убитых. Это нападение на будущее Афганистана, которое не может устоять".

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.

В апреле 2021-го президент США Джо Байден отдал приказ о полном выводе войск к 11 сентября. Позже военные заявили, что они могут завершить вывод к лету.

Сегодня европейские союзники США попросили Вашингтон отсрочить вывод войск, чтобы дать возможность другим странам-членам НАТО больше времени для отъезда их военных.

Вадим Ребрина

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