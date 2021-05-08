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Союзники США просят медленнее выводить американские войска из Афганистана – WSJ

08.05.2021, 09:00
Союзники США просят медленнее выводить американские войска из Афганистана – WSJ - Фото
Военные США (Фото – Jalil Rezayee, EPA)

Европейские союзники США просят Вашингтон отсрочить вывод войск из Афганистана, который может быть завершен уже в июле, чтобы дать возможность другим странам-членам НАТО больше времени для отъезда их военных. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

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Германия, а также другие страны НАТО обратились к США с просьбой отложить вывод войск до 18 июля. Германия несет ответственность за северную базу НАТО в Мазари-Шарифе, Италия удерживает главную базу Альянса на западе провинции Герата. В ответ в США заявили, что их отъезд может быть отсрочен на две недели или больше, чтобы удовлетворить запрос. 

Официальный представитель НАТО заявил, что вывод будет "упорядоченным и скоординированным": "Безопасность наших войск будет главным приоритетом на каждом этапе... Мы планируем завершить вывод в течение нескольких месяцев".

  • В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
  • В апреле 2021-го президент США Джо Байден отдал приказ о полном выводе войск к 11 сентября. Позже военные заявили, что они могут завершить вывод к лету.

Читайте также: Байден закончит самую продолжительную войну в истории США. И в этом огромный риск

Владислав Сердюк
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афганистан вывод войск джо байден
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