Союзники США просят медленнее выводить американские войска из Афганистана – WSJ

Европейские союзники США просят Вашингтон отсрочить вывод войск из Афганистана, который может быть завершен уже в июле, чтобы дать возможность другим странам-членам НАТО больше времени для отъезда их военных. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Германия, а также другие страны НАТО обратились к США с просьбой отложить вывод войск до 18 июля. Германия несет ответственность за северную базу НАТО в Мазари-Шарифе, Италия удерживает главную базу Альянса на западе провинции Герата. В ответ в США заявили, что их отъезд может быть отсрочен на две недели или больше, чтобы удовлетворить запрос.

Официальный представитель НАТО заявил, что вывод будет "упорядоченным и скоординированным": "Безопасность наших войск будет главным приоритетом на каждом этапе... Мы планируем завершить вывод в течение нескольких месяцев".

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.

В апреле 2021-го президент США Джо Байден отдал приказ о полном выводе войск к 11 сентября. Позже военные заявили, что они могут завершить вывод к лету.

Читайте также: Байден закончит самую продолжительную войну в истории США. И в этом огромный риск

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.