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Взрыв в Бейруте. Глава Пентагона не исключил версию Трампа об атаке

10.08.2020, 08:58
Взрыв в Бейруте. Глава Пентагона не исключил версию Трампа об атаке - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)

Руководство США также предполагало, что в Бейруте могло взорваться оружие Хезболлы, сказал руководитель Пентагона Марк Эспер

Мощнейший взрыв в столице Ливана Бейруте мог произойти, в том числе и в следствие атаки. Об этом в эфире американского телевидения заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает The Hill.

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"Вы знаете, в первый день, как правильно сказал президент (США, - ред.) Трамп, мы подумали, что это могло быть нападение. Некоторые из нас предполагали, что это могла быть, например, партия оружия Хезболлы (военизированная ливанская шиитская партия, - ред.), которая взорвалась, возможно объект Хезболлы по изготовлению бомб. Кто знает?" - сказал он.

При этом он подчеркнул, что пока в США не знают точного ответа о причинах взрыва.

  • 4 августа в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Погибли 220 человек, в том числе украинец – 32-летний Уильям Азар. Еще 110 числятся пропавшими без вести.
  • Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.  
  • Трамп в первый день после взрыва заявил, что это могло быть "ужасной атакой". Ливанские дипломаты выразили обеспокоенность таким заявлением.
Марк Сировой
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