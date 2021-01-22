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Взрыв в Бейруте. Москва отказывается выдавать двух предполагаемых виновников

22.01.2021, 19:05
Взрыв в Бейруте. Москва отказывается выдавать двух предполагаемых виновников - Фото
Последствия взрыва в столице Ливана Бейруте (Фото: ЕРА)

В Генпрокуратуре РФ заявили, что даже в случае поступления соответствующих запросов от ливанской стороны, двое россиян, фигурирующих в деле о взрыве в порту Бейрута, не будут выданы за рубеж. Об этом сообщает Интерфакс.

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В российском ведомстве заявили, что пока не получали запросов о выдаче Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева. Но даже в случае получения таких документов, россиян не выдадут Ливану.

"Принимая во внимание, что Гречушкин И.В. и Прокошев Б.Н. являются гражданами РФ, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов в целях выдачи", – сказали в Генпрокуратуре РФ.

  • 4 августа 2020 года в порту Бейрута раздался мощный взрыв, в результате которого пострадали сотни людей и тысячи местных жителей остались без крова.
  • 5 августа власти Ливана заявили, что причиной взрыва стали 2750 тонн аммиачной селитры с корабля Росус, принадлежавшего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.
  • В тот же день экс-капитан судна рассказал, как в Бейрут попала селитра, которая взорвалась.
  • 7 августа Гречушкина нашли на Кипре. Местная полиция допросила его и отправила материалы в Ливан. Дополнительных комментариев по этому поводу правоохранители Кипра не дали.
Вадим Ребрина
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Россия взрыв Ливан бейрут

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