WikiLeaks. Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

Суд Эквадора лишил гражданства Джулиана Ассанжа, основателя – портала Wikileaks, который сейчас находится в тюрьме в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

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Отмечается, что система правосудия Эквадора официально уведомила Ассанжа о недействительности его натурализации в 2018 году, когда на тот момент эквадорский президент Ленин Морено пытался дать основателю Wikileaks дипломатический статус и вывезти его из посольства в Лондоне.

Власти Эквадора заявили, что в процедуре натурализации Ассанжа были нарушения, среди которых многочисленные несоответствия, разные подписи, а также возможное изменение документов и неуплата сборов.

МИД Эквадора заявило, что суд "действовал независимо и соблюдал надлежащую правовую процедуру в деле".

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа с этим не согласен. Он говорит, что его клиенту не разрешили присутствовать на деле, и намерен подавать апелляцию.

Ассанж – австралийский журналист, в 2006 году основавший сайт WikiLeaks, на котором были размещены секретные материалы о коррупции, шпионаже, военных преступлениях, дипломатии и т.д.

С 2012 года Ассанж провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором скрывался, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые он отрицал. В ноябре 2019-го Швеция прекратила расследование против Ассанжа. В апреле 2019 года Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютера в связи с публикацией WikiLeaks тысяч военных и дипломатических документов. Адвокаты Ассанжа утверждают, что в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Правительство США заявило, что возможный приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.

4 января 2021-го Лондонский суд отказался выдавать Ассанжа США. Американская сторона заявила, что обжалует это решение.

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Марк Сировой

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