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WikiLeaks. Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 09:49
WikiLeaks. Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора - Фото
Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)

Суд Эквадора лишил гражданства Джулиана Ассанжа, основателя – портала Wikileaks, который сейчас находится в тюрьме в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

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Отмечается, что система правосудия Эквадора официально уведомила Ассанжа о недействительности его натурализации в 2018 году, когда на тот момент эквадорский президент Ленин Морено пытался дать основателю Wikileaks дипломатический статус и вывезти его из посольства в Лондоне.

Власти Эквадора заявили, что в процедуре натурализации Ассанжа были нарушения, среди которых многочисленные несоответствия, разные подписи, а также возможное изменение документов и неуплата сборов.

МИД Эквадора заявило, что суд "действовал независимо и соблюдал надлежащую правовую процедуру в деле".

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа с этим не согласен. Он говорит, что его клиенту не разрешили присутствовать на деле, и намерен подавать апелляцию.

  • Ассанж – австралийский журналист, в 2006 году основавший сайт WikiLeaks, на котором были размещены секретные материалы о коррупции, шпионаже, военных преступлениях, дипломатии и т.д.
  • С 2012 года Ассанж провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором скрывался, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые он отрицал. В ноябре 2019-го Швеция прекратила расследование против Ассанжа. В апреле 2019 года Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора.
  • Прокуратура США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютера в связи с публикацией WikiLeaks тысяч военных и дипломатических документов. Адвокаты Ассанжа утверждают, что в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Правительство США заявило, что возможный  приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.
  • 4 января 2021-го Лондонский суд отказался выдавать Ассанжа США. Американская сторона заявила, что обжалует это решение.

Читайте также: Мексика готова предложить политическое убежище Ассанжу – президент

Марк Сировой
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гражданство wikileaks эквадор Джулиан Ассанж
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