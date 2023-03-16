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Министр обороны Италии не верит, что Медведев мог заказать вагнеровцам его убийство

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 11:27
Министр обороны Италии не верит, что Медведев мог заказать вагнеровцам его убийство - Фото
Гвидо Крозетто (фото - ЕРА)

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто считает неправдой сообщение в местной газете со ссылкой на разведку, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы заказал террористам Группы Вагнера его убийство. Об этом он написал в Twitter.

Как выразился глава МО страны, "чтобы не разжигать еще один бесполезный повод для конфликта: я не чувствую угрозы и я уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще".

"Если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба, я бы обязательно был проинформирован о них, а этого никогда не было", – написал Крозетто.

Читайте также: Ответ РФ на поддержку Украины. В Италии обвинили Группу Вагнера в резком наплыве мигрантов

Євген Пилипенко
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угроза Дмитрий Медведев италия Гвидо Крозетто
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