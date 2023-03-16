Министр обороны Италии не верит, что Медведев мог заказать вагнеровцам его убийство

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто считает неправдой сообщение в местной газете со ссылкой на разведку, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы заказал террористам Группы Вагнера его убийство. Об этом он написал в Twitter.

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Как выразился глава МО страны, "чтобы не разжигать еще один бесполезный повод для конфликта: я не чувствую угрозы и я уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще".

"Если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба, я бы обязательно был проинформирован о них, а этого никогда не было", – написал Крозетто.

13 января 2023 года сообщалось, что премьер Италии Мелони решила передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

В конце зимы 2022/2023 годов министр иностранных дел Италии Таяни заявил, что якобы "99% итальянцев поддерживают Украину" и "никто не смотрит российское телевидение и не читает российские газеты".

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Євген Пилипенко

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