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"Ядерное оружие в Беларуси" от Путина. Латвия призвала к новым санкциям против обеих стран

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 10:59
Эдгарс Ринкевичс (Фото: ЭРА)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter в ответ на заявление российского диктатора Владимира Путина о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси призвал мир ввести новые санкции против России и режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По его словам, развертывание российского тактического ядерного оружия в Белоруссии "подтверждает, что Беларусь стала просто еще одним военным округом для вооруженных сил ВС РФ".

"Евросоюз и Группа семи должны применить больше санкций против России и режима Лукашенко и закрыть все лазейки в уже примененных ограничениях", – говорится в сообщении.

  • Минобороны Британии заявило, что российский диктатор "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
  • 26 марта в МИД Литвы также высказались по этому поводу. Там заявили, что Беларусь, которая "все больше теряет свой суверенитет" и "поддерживает и помогает российской агрессии", становится "дополнительным фактором риска для балтийского региона".

Читайте также: "Ядерное оружие в Беларуси" от Путина. У Байдена говорят, что доказательств этому нет

Мілана Головань
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