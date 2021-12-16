YouTube заблокировал новый немецкоязычный канал российских пропагандистов в день запуска

Финансируемые Кремлем российские пропагандисты RT запустили сегодня, 16 декабря, свой новый канал на немецком языке на YouTube. Видеохостинг сразу заблокировал его. Об этом написала в Telegram директор RT DE Динара Токтосунова и сообщил Bild.

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"YouTube сразу же заблокировал наш новый канал, на котором транслировали RT auf Sendung", – написала Токтосунова.

По информации Bild, YouTube заблокировал RT DE через пять часов после начала трансляции.

"Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – заявили в YouTube.

О запуске своего нового немецкоязычного телеканала пропагандисты RT сообщили сегодня утром. Они планировали организовать круглосуточное вещание на Германию, Австрию и Швейцарию.

Помимо попытки вещания через YouTube, пропагандисты начали вести трансляцию напрямую со своего сайта.

Как пишет Bild, кремлевские пропагандисты получили лицензию на вещание в дружественной России Сербии и полагают, что имеют право транслировать свои программы на другие страны Европы – якобы на основе европейского соглашения о трансграничном телевидении.

Медиарегулятор Берлина и земли Бранденбург на запрос Bild ответил, что, по предварительной оценке, сербская лицензия не является достаточным основанием для вещания в Германии.

Согласно информации Bild, возможно, власти Германии будут добиваться судебного запрета вещания RT DE, которое они считают незаконным.

28 сентября YouTube навсегда удалил два немецких канала пропагандистов из Russia Today за распространение ложной информации о коронавирусе, а также за нарушения условий использования сервиса.

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Наталия Медведева

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