YouTube заблокировал новый немецкоязычный канал российских пропагандистов в день запуска
Финансируемые Кремлем российские пропагандисты RT запустили сегодня, 16 декабря, свой новый канал на немецком языке на YouTube. Видеохостинг сразу заблокировал его. Об этом написала в Telegram директор RT DE Динара Токтосунова и сообщил Bild.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"YouTube сразу же заблокировал наш новый канал, на котором транслировали RT auf Sendung", – написала Токтосунова.
По информации Bild, YouTube заблокировал RT DE через пять часов после начала трансляции.
"Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – заявили в YouTube.
О запуске своего нового немецкоязычного телеканала пропагандисты RT сообщили сегодня утром. Они планировали организовать круглосуточное вещание на Германию, Австрию и Швейцарию.
Помимо попытки вещания через YouTube, пропагандисты начали вести трансляцию напрямую со своего сайта.
Как пишет Bild, кремлевские пропагандисты получили лицензию на вещание в дружественной России Сербии и полагают, что имеют право транслировать свои программы на другие страны Европы – якобы на основе европейского соглашения о трансграничном телевидении.
Медиарегулятор Берлина и земли Бранденбург на запрос Bild ответил, что, по предварительной оценке, сербская лицензия не является достаточным основанием для вещания в Германии.
Согласно информации Bild, возможно, власти Германии будут добиваться судебного запрета вещания RT DE, которое они считают незаконным.
- 28 сентября YouTube навсегда удалил два немецких канала пропагандистов из Russia Today за распространение ложной информации о коронавирусе, а также за нарушения условий использования сервиса.
Читайте также: Российские пропагандисты RT попались на фальсификации фото Reuters
Комментарии