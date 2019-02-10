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10.02.2019, 17:03

Южная Корея будет больше платить за присутствие войск США

Южная Корея будет больше платить за присутствие войск США - Фото
Армия Южной Кореи (фото - huayuzhiku.com) Фото: huayuzhiku.com

Южная Корея увеличит плату за пребывание американских солдат на ее территории на 8,2%

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Южная Корея под давлением Вашингтона согласилась резко увеличить свой взнос за пребывание американских солдат на ее территории. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новый "предварительный" договор предусматривает увеличение южнокорейских ассигнований в текущем году на 8,2% до почти 1,04 млрд вон (816 млн евро в пересчете, - ред.).

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Договор, который должен быть одобрен парламентом Южной Кореи, рассчитан на один год, сообщило министерство иностранных дел в Сеуле в воскресенье, 10 февраля. 

В Южной Корее дислоцировано 28 500 американских солдат для сдерживания военной угрозы, исходящей от Северной Кореи. "Поскольку переговоры о распределении расходов на их содержание тянулись не один месяц, консервативные круги Южной Кореи опасались, что США могут сократить свое военное присутствие в этой стране", - отмечается в сообщении.

30 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен добиваться от развитых стран оплаты за военную поддержку со стороны Вашингтона.

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Теги: дональд трамп, южная корея, военные сша, плата
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