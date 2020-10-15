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Юный гений. 12-летний американец поступает в институт изучать ракеты и хочет к Маску

15.10.2020, 13:50
Юный гений. 12-летний американец поступает в институт изучать ракеты и хочет к Маску - Фото
Калеб Андерсон (скриншот видео Caleb Anderson and Family, YouTube)

В Технологическом институте Джорджии называют 12-летнего Андерсона идеальным кандидатом. Сам же ребенок хочет еще и на стажировку к Илону Маску

12-летний американец Калеб Андерсен может войти в историю как самый юный студент, изучавший аэрокосмическую инженерию в Технологическом институте Джорджии. Ожидается, что он поступит в престижный университет этой осенью после встречи с президентом учреждения, передает Daily Mail.

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Вундеркинд уже ошеломил сотрудников вуза своими знаниями, способностью оценивать и сохранять сложную информацию.

"Он идеальный кандидат для участия в нашей программе. Я ожидаю, что его обязательно примут", – сказал CBS News профессор Марк Костелло, глава Школы аэрокосмической инженерии Технологического института Джорджии

Калеб начал подражать речи своей матери, когда ему было всего четыре недели. К двум годам он мог читать Конституцию. Тогда же пошел в школу.

"Я отчетливо помню, как ходил в первый класс и учился там. Все были намного выше меня, потому что мне было два года – я едва мог ходить", – делится Андерсон.

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В три года его приняли в MENSA – старейшую и самую известную организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта. В 11 он закончил среднюю школу и начал изучать аэрокосмическую инженерию в техническом колледже Чаттахучи.

Сейчас Калеб, помимо английского, свободно владеет испанским, французским и китайским языками. Он надеется пройти стажировку у основателя Tesla Илона Маска и скромно оценивает свои способности.

"Я не очень умен, я просто быстро улавливаю информацию", – сказал Андерсон журналистам.

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Марк Сировой
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