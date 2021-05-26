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"Юра, мы приехали". Художники проникли на Байконур и разрисовали легендарный Буран – фото

26.05.2021, 12:48
Фото - пропагандистское агентство РИА Новости

Неизвестные граффити-художники проникли на территорию космодрома Байконур и разрисовали недостроенный орбитальный корабль-ракетоплан Буран. Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости. 

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На опубликованых кадрах видно, что неизвестные расписали стены космического корабля надписями "Юра, мы приехали", а также "Добро". 

СПРАВКА. Буран — советский космический корабль-ракетоплан. Свой единственный полет он совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме, без экипажа на борту. Больше его никогда не запускали.

"Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", – говорится в сообщении художников. 

Также пропагандисты опубликовали пост в Instagram художника, который мог быть причастным к перфомансу (Данный пост в соцсети уже удален – ред.).

  • 10 апреля 2021 года на XIV международном кинофестивале документального кино АРТДОКФЕСТ в Риге состоялась премьера украинской киноленты "Байконур. Вторжение". Она повествует о двух украинцах, которые попадают на засекреченную территорию Байконура, чтобы увидеть запуск ракеты Союз.

Читайте также: На орбитальную станцию летит "Юрий Гагарин": штатный поп Роскосмоса дал добро – видео 

Станислав Стороженко
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граффити байконур буран
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