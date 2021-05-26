"Юра, мы приехали". Художники проникли на Байконур и разрисовали легендарный Буран – фото

Неизвестные граффити-художники проникли на территорию космодрома Байконур и разрисовали недостроенный орбитальный корабль-ракетоплан Буран. Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

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На опубликованых кадрах видно, что неизвестные расписали стены космического корабля надписями "Юра, мы приехали", а также "Добро".

СПРАВКА. Буран — советский космический корабль-ракетоплан. Свой единственный полет он совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме, без экипажа на борту. Больше его никогда не запускали.

"Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", – говорится в сообщении художников.

Также пропагандисты опубликовали пост в Instagram художника, который мог быть причастным к перфомансу (Данный пост в соцсети уже удален – ред.).

10 апреля 2021 года на XIV международном кинофестивале документального кино АРТДОКФЕСТ в Риге состоялась премьера украинской киноленты "Байконур. Вторжение". Она повествует о двух украинцах, которые попадают на засекреченную территорию Байконура, чтобы увидеть запуск ракеты Союз.

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Станислав Стороженко

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