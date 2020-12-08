За называние Крыма украинским в РФ могут посадить на четыре года – Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отчуждение части территории РФ и призывы к этому. Об этом сообщает ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За отчуждение части территории РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

За публичные призывы, высказанные впервые, – штраф от 200 000 до 400 000 рублей. За повторное нарушение в течение года – уголовная ответственность. Сохранится и возможность лишения свободы на срок до четырех лет.

Россия в своем законодательстве считает оккупированный ею украинский Крым своей территорией. Этого не признает ни Украина, ни мир, для которых Крым — временно оккупированная Россией украинская территория.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

7 декабря 2020 г, на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией оккупированного ею Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. Против нее проголосовали 17 стран во главе с Россией.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.