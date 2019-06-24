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24.06.2019, 09:12

"За все ответишь". Звезды США записали обращение к Трампу - видео

"За все ответишь". Звезды США записали обращение к Трампу - видео - Фото
Роберт Де Ниро (фото - ЕРА)

Американские знаменитости обвинили президента Дональда Трампа и главу Минюста США Уильяма Барра во лжи о вмешательстве властей РФ в выборы 2016 года

Звезды кино, современной американской литературы и другие медийные личности записали ролик, в котором обвиняют путинскую Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, по итогу которых к власти пришел Дональд Трамп. Ролик показал в Twitter сайт Now This.

"В 2016-м российское правительство атаковало нашу демократию", - говорит актер Роберт Де Ниро.

"Они масштабно и систематически вмешивались в президентские выборы", - продолжает его коллега Мартин Шин.

"Они взламывали почтовые ящики, распространяли ложь в соцсетях, и организовали тысячи контактов по теме кампании Трампа. Это была масштабная тайная операция, чтобы помочь ему выиграть", - говорят далее знаменитые и не очень медиа-личности - актеры Лоуренс Фишберн и Рози Перес, режиссер Роб Райнер, писатель Стивен Кинг и другие.

По их словам, заявления соратников Трампа о том, что в результате долгого расследования спецпрокурора Роберта Мюллера якобы не было найдено ничего, что компрометирует нынешнего президента США, "полнейшая ложь".

"Мюллер нашел множество улик того, что вмешательство РФ было. Люди Трампа знали об этом, приветствовали это. Фактически, недавно Трамп заявил, что снова нарушит наши законы и сделает это снова (использует компромат зарубежных спецслужб на внутриполитических соперников, - ред.).

Звезды заявили в ролике, что "от имени народа мы заставим тебя ответить за все это, потому что никто - даже президент США - не выше закона".

18 апреля 2019 года офис Мюллера показал итоги расследования о вмешательстве РФ в американские выборы. В отчете говорится, что хотя был "расследован целый ряд связей или контактов между должностными лицами кампании Трампа и лицами, связанными с правительством РФ", не найдено доказательств сговора. Трамп заблокировал передачу Конгрессу полного отчета Мюллера, и в мае Мюллер подал в отставку. Он отрицает, что Трамп не препятствовал правосудию.

Читайте мнение: Второй срок Трампа в Белом Доме как новый проект Кремля

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Теги: дональд трамп, Голливуд, вмешательство, выборы президента сша, роберт де ниро
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